Rudersberg 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr

Das Martinshorn voraus, rauschen sie heran, in großen Feuerwehrautos und den Rettungswagen, genau wie ihre erwachsenen Kameraden in der aktiven Wehr und der DRK-Bereitschaft. Auch die Jugend hat bei dieser Übung in Mannenberg anspruchsvolle Aufgaben. Aus einem landwirtschaftlichen Gebäude dringt Rauch. Drinnen steht ein Arbeitsgerät in Flammen. Staub und Heu tun ein Übriges, der Brand greift über. Es sind Menschen im Gebäude, die es zu retten gilt, so lautet die Annahme.

Erwachsene Feuerwehrleute helfen, wo es nötig ist

Die sorgt für emsigen Betrieb am Einsatzort. „Sind Sie der Besitzer? Was ist passiert?“ Achim Schönleber, Jugendwart der Jugendfeuerwehr, gibt Auskunft. Bestimmt fünf Leute sind in dem Stallgebäude, sagt er. Los geht’s: Aufgerollte Schläuche werden ausgepackt, Wasserversorgung und Löschangriff vorbereitet. Die Wasserversorgung gilt’s, vom nächsten Hydranten her, aufzubauen. Mehrere Fahrzeuge hat die Feuerwehr vor Ort, dazu kommen drei Einsatzfahrzeuge des DRK. Die Sprechfunkgeräte knacken. Ganz viel passiert gleichzeitig, aber nichts in Hektik. Die erwachsenen Feuerwehrleute helfen, wo es nötig ist, halten sich aber sonst eher zurück. Hier darf die Jugend üben.

Junge Frau mit stark blutender Armwunde wird versorgt

Auch die des Roten Kreuzes. Der Nachwuchs hat flink eine Verletzten-Sammelstelle aufgebaut, um die Betroffenen zu betreuen. Eine junge Frau mit stark blutender Armwunde wird versorgt. Tragen werden geholt, Decken bereitgehalten. Weiter vorn wird ein Übergabepunkt eingerichtet, an dem die Feuerwehr die Verletzten in die Obhut des Jugendrotkreuzes übergibt. Nah am Geschehen, aber so weit entfernt, dass dessen Helfer nicht gefährdet würden:

Ganze Bandbreite möglicher Verletzungen und Beeinträchtigungen

Bei der Jugendfeuerwehr sucht derweil ein erster Angriffstrupp nach den Personen im Stallgebäude und bekämpft das Feuer. Ein Wasser- und Schlauchtrupp kümmert sich um die Wasserversorgung und bereitet sich, sobald diese steht, auf seinen Einsatz vor.

Schon geleiten die jungen Floriansjünger einen jungen Mann aus dem verrauchten Stall. Die Helfer sind etwa zwei Köpfe kleiner als der hustende, humpelnde „Verletzte“, aber er wird, fürsorglich untergehakt, dem DRK-Nachwuchs übergeben.

Weitere Vermisste werden gefunden. Rauchgasvergiftungen, Atemnot, Brandwunden, ein Schock: Das Jugendrotkreuz erlebt eine ganze Bandbreite möglicher Verletzungen und Beeinträchtigungen.

Adrenalin pur

Schließlich wird noch eine Person vermisst, ein Kind, so die Annahme, soll oben im Gebäude sein. Schnell wird die Leiter vom Dach eines Feuerwehrautos geholt.

Wasser fließt übrigens nicht bei der Übung, auch wenn es bereits in den Schläuchen ist. Die Feuerwehr will ihren Nachwuchs nicht überfordern, zumal mit Schlauch und Wasser schnell mal Fehler passieren. Blaulicht, Rauch, vermisste Personen, dazu Zuschauer und die Leiter im Einsatz, das alles bedeutet Adrenalin, weiß Jugendfeuerwehrwart Achim Schönleber.

Schließlich sitzt auch das vermeintlich vermisste Kind putzmunter auf der Trage des Jugendrotkreuzes. Eine Puppe mit Feuerwehruniform wird außerdem geborgen, sie stellte einen Bewusstlosen dar.

Gemeinsames Aufräumen nach dem Einsatz

Die Menschen sind befreit, das Feuer ist aus. Doch fertig ist die Feuerwehr deshalb nicht. „Jetzt kommt das gemeinsame Aufräumen“, kündigt Achim Schönleber an. Die Feuerwehrfahrzeuge werden so vorbereitet, dass sie wieder einsatzbereit sind. Auch das lernt der Nachwuchs.

Im Stall treibt derweil ein Entlüfter die Reste des Einsatzes der Nebelmaschine vor die Tür. Auch die Jugendrotkreuz-Helfer haben die Verletzten nun so weit versorgt, im Ernstfall würden sie sie den hauptamtlichen Rettungskräften übergeben.

"Die Kinder haben eine Spitzen-Arbeit geleistet"

Kurzes Durchatmen, Zeit für ein erstes Fazit. Wie lief die Übung? „In meinen Augen ist sie super gelaufen“, sagt Achim Schönleber. „Ich habe keine groben Fehler gesehen. Das Feuer ist gelöscht, die Personen sind gerettet. Was will man mehr?“

Auch Sandra Stadelmann, die Jugendrotkreuz-Gruppenleiterin, freut sich über den Übungsverlauf. Die Kinder hätten sehr gut agiert und sehr koordiniert mit der Jugendfeuerwehr zusammengearbeitet, hat sie beobachtet. Kurz: „Die Kinder haben Spitzen-Arbeit geleistet.“