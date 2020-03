Rudersberg 55-jährige Frau getötet, Partner ist tatverdächtig

Im Rudersberger Fall ist von einer Beziehungstat auszugehen, bestätigt Rudolf Biehlmaier. Beziehungstaten und Gewalt in Partnerschaften müssen, ohne dass es zynisch gemeint wäre, als alltäglich betrachtet werden: In Deutschland wird statistisch gesehen jeden Tag mehr als ein Mal pro Stunde eine Frau von ihrem Partner gefährlich körperlich verletzt . 122 Frauen sind in Deutschland im Jahr 2018 von ihrem Partner oder früheren Lebensgefährten getötet worden. Anders ausgedrückt: Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland statistisch betrachtet eine Frau von der Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Dunkelfeldstudien legen nahe, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist. Darauf wies Familienministerin Franziska Giffey anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen im November 2019 hin. Demnach sind knapp 80 Prozent der Opfer vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung in Paarbeziehungen Frauen. Bei Mord und Totschlag innerhalb von Paarbeziehungen sind 77 Prozent der Opfer Frauen.

Erst vor acht Monaten starb eine Frau gewaltsam

Der jüngste Fall von tödlicher Partnergewalt im Rems-Murr-Kreis liegt acht Monate zurück.

Partnergewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor, heißt es in einer Analyse des Polizeipräsidiums Aalen. Gründe gibt’s viele: Unterschiedliche Wert- und Rollenvorstellungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, aber auch Arbeitslosigkeit, Armut und Verzweiflung – und „Boshaftigkeit bis Hass.“