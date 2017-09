Rudersberg.

Bei Auffahrunfall in Rudersberg hat ein 49-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Ein 40-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr am Freitag, gegen 14.19 Uhr, die Dr.Hockertz-Straße in Rudersberg. Als vor ihm der Verkehr stockte, erkannte er dies zu spät und fuhr auf den Ford eines 49-jährigen Mannes auf. Durch den Unfall zog sich der 49-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 7000 Euro.