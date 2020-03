Rudersberg Coronavirus: So läuft der Mathe-Unterricht trotz Quarantäne

Von den Fachkollegen gab’s ebenfalls Arbeit: die Symbole der chemischen Elemente wissen, Englischvokabeln lernen, unregelmäßige Verben üben. Damit’s nicht ganz so trocken wird, hat die Kollegin sogar ein Kreuzworträtsel eingescannt und weitergeschickt. Kein Arbeiten möglich, weil das Buch in der Schule liegt? Gibt’s nicht. „Fotografiert die Seiten ab und schickt sie euch gegenseitig“, hat Arne Orthwein seinen Schülern geschrieben.

„Wir müssen ja im Stoff auch weiterkommen“

Einer von 27 wird das Buch doch zu Hause haben. Ja, sagt Arne Orthwein, hier gehe es auch um Selbstverantwortung. Denn tatsächlich könne ja keiner kontrollieren, ob die Kinder die Aufgaben am Tag, an dem sie verschickt wurden, gerechnet haben – oder ob sie auf die Lösungen gewartet haben, damit das Köpfchen nicht so rauchen muss. Machen mussten sie jedenfalls was: Arne Orthwein wird nach der Quarantäne alle Aufschriebe einsammeln.

Aber dann kam das neue Thema. „Wir müssen ja im Stoff auch weiterkommen.“ Lineare Gleichungen standen an. Mit zwei Variablen. Das sind, wenn man auf die Mathebuch-Seiten guckt, ganz schön viele Zahlen und Buchstaben. Da braucht’s dann halt doch den Lehrer.

Er habe, sagt Arne Orthwein, ein Konferenz-Tool, also ein Programm, heruntergeladen. Die Kinder bekamen dann einen Link. Das heißt, sie mussten nichts runterladen, sondern nur draufklicken und schon waren sie mit dabei. Sie hatten Blick auf das, was Arne Orthwein an seinem Rechner vorführte, nebendran lief noch ein Chat, da konnten Fragen und Antworten reingeschrieben werden.

Blick auf die Rechnung, Chat für Fragen und Antworten nebenher

Das war super. Denn wenn im Unterricht auf eine Frage immer nur einer antworten kann, schrieben hier gleich mehrere ihre Lösungen. Wenn dann in einer ein Fehler war, konnte Arne Orthwein sofort darauf eingehen. Vielleicht, sagt Arne Orthwein, wird er später, wenn die ganze Corona- und Quarantäne-Sache wieder vergessen ist, dieses Konferenz-Tool trotzdem noch nutzen. Zum Beispiel für eine nachmittägliche Schülersprech- und -nachfragestunde.

Doch Computer hin, Internet her: So ganz im Zeitplan ist die Klasse nicht mehr. Unterricht online ist arbeitsaufwendig und, weil nicht direkt, eben doch kompliziert. Arne Orthwein hat viel Zeit am heimischen Schreibtisch verbracht.

Das war auch gut so, denn er musste ja seiner Partnerin großräumig aus dem Weg gehen. Was, wenn man gemeinsam in einer Wohnung lebt, auch nicht immer ganz einfach sei, sagt er.

Aber Arne Orthwein ist zufrieden. Vor allem mit seiner Klasse. Er wollte mit ihnen diese seltsame Zeit gut und mit einem Lächeln auf den Lippen durchstehen. Sie haben es fast geschafft.