Rudersberg Das hat der Adventswald zu bieten

Rudersberg.

Eine Woche noch, dann eröffnet zum ersten Adventswochenende am Freitag, 29. November, wieder der Rudersberger Adventswald. Schon seit Anfang dieser Woche sind die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs am und rund um den Alten Rathausplatz dabei, den Wald aufzubauen, das heißt, die Fichten und Tannen aufzustellen. So kahl und ungeschmückt, wie sie jetzt dastehen, kommt da noch wenig Weihnachtsstimmung auf. „Der Wald kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn die Lichter brennen und alles schön verkleidet ist“, sagt Martina Spichal-Mößner, die Leiterin der Stabsstelle Wirtschafts- und Tourismusförderung der Gemeinde Rudersberg.