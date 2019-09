Rudersberg Der Wiesel fährt wieder

Die Arbeiten an der Bushaltestelle werden voraussichtlich bis Anfang Oktober dauern. Weil eine Lieferung von Bordsteinkanten aber erst Ende Oktober eintreffen wird, werden sich die Arbeiten noch bis dahin ziehen. Solange muss der Bus auf die Ersatzhaltestelle am Bahnhof ausweichen.

Die Arbeiten in Rudersberg sind Teil eines Gesamtmodernisierungsprogrammes für die Wiesel-Bahnhöfe. „Bis auf Haubersbronn sind jetzt alle Haltestellen barrierefrei zugänglich“, sagt Jens-Ulrich Beck. Auch der Haubersbronner Bahnhof wird noch umgebaut, wann genau, ist noch nicht sicher.

„Ein Zeichen dafür, dass es funktioniert“

Während der Baumaßnahmen fuhren die Busse des Ersatzverkehrs zwischen den Haltestellen Schorndorf Grabenstraße bis Rudersberg-Nord, wo Fahrgäste auf den Kleinbus nach Oberndorf umsteigen konnten. Der Schienenersatzverkehr ist laut Eberhard Frank vom Zweckverband der Wieslauftalbahn gut gelaufen. „Bei uns sind keine Beschwerden eingegangen“, so der Geschäftsführer. Diesen Eindruck hat auch Jens-Ulrich Beck. „Wir hatten ein etwas geändertes Ersatzkonzept mit Bussen nach Rudersberg-Nord, wo die Umstiegsmöglichkeiten besser waren als hier im Baustellenbereich“, so der WEG-Vertreter. Die Beschwerdelage sei extrem ruhig gewesen. „Ein Zeichen dafür, dass es funktioniert.“

Während die Württembergische Eisenbahngesellschaft in den vergangenen Wochen den Bahnsteig in Rudersberg barrierefrei ausgebaut und modernisiert hat, hat auch die Gemeindeverwaltung die Ferien genutzt, um am Bahnübergang Kanalarbeiten durchzuführen. „Auf Dauer hätte das mit dem Abwasser so nicht mehr funktioniert“, sagt Oliver Hedderich vom Technischen Bauamt der Gemeinde. „Der Kanal war hydraulisch überlastet. Bei Starkregen kam er schon an seine Grenzen.“ Der Anschluss von neuen Gebieten wäre mit den alten Strukturen nicht möglich gewesen. „Jetzt haben wir eine gute Situation“, so Oliver Hedderich. „Wir sind zufrieden.“

Auch die Arbeiten der Gemeinde sind pünktlich zum Schulbeginn beendet, nur ein Stück Straßenbereich muss noch fertiggestellt werden. Das wird aber den Bahnverkehr nicht beeinträchtigen. „Die Deadline ist der Apfelmarkt im Oktober“, sagt Oliver Hedderich. „Das schaffen wir aber problemlos.“