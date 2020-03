Rudersberg Eine Garage voller Oldtimer

Das wahrscheinlich wertvollste Auto, das in der „NR Classic Cars“-Garage steht, ist ein Pontiac GTO 455 HO, selbstverständlich aus den Zeiten vor der Ölpreiskrise 1973. „Eines der letzten Autos, das richtig viel Leistung hat“, so Norbert Kutzera. Die Auktionen für das Modell fingen bei 250 000 Euro an, der Endpreis liege in der Regel deutlich darüber. Autos, die er nicht verkaufen würde, gibt es nicht, sagt Norbert Kutzera. „Aber wir haben schon eine Handvoll Autos, die wir nicht gerne hergeben.“ Jedes Jahr trenne er sich von einem Fahrzeug, das er gerne behalten hätte. 40 bis 50 Autos stehen trotzdem immer in seiner Garage.