Rudersberg Erlöserkirche wird zu Kindergarten umgebaut

Rudersberg. Einst haben Methodisten im Steinhaldenweg 5 gebetet, dann waren eine Zeit lang Flüchtlinge in dem Haus untergebracht. Jetzt wird dort ein Kinderhaus entstehen. Noch bis Ende des Jahres soll der Kindergarten mit dann 60 Plätzen eröffnet werden.

Löcher in den Böden und Kreuze auf Wänden künden bereits davon, dass im Steinhaldenweg 5 bald kaum ein Stein mehr auf dem anderen stehen wird. Die Gemeinde hat Böden und Decken inspiziert, festgelegt welche Wände wegkommen. Alle Vorbereitungen sind getroffen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung in Rudersberg. Ein Projekt, das in der Gemeinde aufgrund seiner Größe mit drei Gruppen nicht nur Zustimmung gefunden hat, das aber dringend benötigt wird, wie Bauamtsleiter René Schaal berichtet. Aktuell gebe es eine Notgruppe im Mörikeweg. Der Bedarf an Plätzen ist also zweifellos da.