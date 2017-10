Rudersberg Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Suche nach der Brandursache

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Brandstiftung handelt, infrage kommt aber auch ein technischer Defekt am Fahrzeug. Bei dem Brand entstand an dem Daewoo ein Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.