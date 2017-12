Rudersberg.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, die Polizei sucht zeugen. Ein Unbekannter entwendete von einer in der Lindestraße gelegenen Baustelle eine Kabeltrommel und ließ diese am Freitag, gegen 22.20 Uhr, die Lindenstraße bergab rollen. Ein entgegenkommender, in Richtung Necklinsberg fahrender Taxi-Fahrer, konnte dieser Trommel nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. Dabei entstand am Taxi ein Schaden in Höhe von rund 2 500 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 07181/2040, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich zu melden.