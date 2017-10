Rudersberg Korber Hauptamtsleiter kandidiert als Bürgermeister

Rudersberg. Raimon Ahrens will Bürgermeister von Rudersberg werden. Der derzeitige Leiter des Haupt- und Ordnungsamts in Korb hat am Freitag seine Bewerbung abgegeben. "Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich die Gemeinde weiterentwickeln und voranbringen“, erklärt er in einer Pressemiteilung.