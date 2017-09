Rudersberg/Leonberg Kaufmann wird OB in Leonberg

Mitte Mai teilte Martin Kaufmann mit, dass er sich für das Amt des Oberbürgermeisters in der Stadt Leonberg bewerben will. Kaufmanns Zeitplan war, am 1. Dezember im Leonberger Rathaus die Stelle des Oberbürgermeisters anzutreten. Das hat er nun geschafft.

Eine Ausschreibung für Kaufmanns bisherige Stelle in Rudersberg wird also nötig. Mitte November könnte die Bewerbungsfrist zu Ende, Mitte Januar könnte dann die Wahl erfolgen. Der Dienstantritt im Rudersberger Rathaus könnte zum 1. März oder 1. April oder zum 15. März stattfinden. Kaufmann betonte im Juni, dass die Gemeinde Rudersberg gut aufgestellt sei.