Rudersberg Lkw kippt um und klemmt Fahrer ein

Rudersberg. Am Mittwoch Nachmittag kippte auf einem Firmengelände ein Lkw beim Entladen auf die Seite. Der Lkw stand auf einem Schotterhaufen. Der 51-jährige Fahrer wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Der Lkw musste mit Hilfe eines Gapelstaplers angehoben werden. Die Rettung des schwer, aber laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzten Mannes durch die Feuerwehr nahm daher einige Zeit in Anspruch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut der Feuerwehr Rudersberg waren drei Fahrzeuge und 21 Mann im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10000 EUR geschätzt.