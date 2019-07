Rudersberg Mutmaßliche Sichtungen: Ein Wolf in Rudersberg?

Bleiben dennoch Restzweifel?

Ja. Denn bei weitem nicht alle Wölfe werden „übergriffig gegen Nutztiere“. Ein Wolf in Deutschland – Kot-Analysen haben das gezeigt – frisst selten Schafe, meist Rehe, Hasen, Frischlinge, auch Mäuse. „Fallwild“, also verendete, kranke, bei einem Autounfall verletzte Wildtiere: „Das räumt der alles auf.“ Der Mensch erfährt davon im Zweifel nie. Und: Aktuell ist in Baden-Württemberg neben einem im Nordschwarzwald sesshaft gewordenen Tier tatsächlich noch mindestens ein anderes „unterwegs“ und mehrmals „in Kameras reingelaufen“, zum Beispiel bei Bartholomä, etwa 50 Kilometer von Rudersberg entfernt – eine Tagestour für einen Wolf.

Wolf beim Wohngebiet – denkbar?

Wer mal im Tierpark Bad Mergentheim erlebt hat, wie lautlos die Wölfe bei der Fütterung aus dem Unterholz kommen – grade war noch nicht das kleinste Ohrspitzchen von ihnen zu sehen, plötzlich stehen sie auf der Lichtung wie herbeigebeamt –, der folgert: Die sind irre scheu. Jein, kommentiert Bek. Sicher, Wölfe können sich unsichtbar machen – aber in Deutschland sind sie längst an den Menschen gewöhnt, „sie kennen unseren Geruch“. Wenn eine Siedlung auf ihrem Wanderweg liegt, kann es geschehen, dass „die da durchlaufen“. Keine Angst, sagt Bek: „Wir gehören zum Inventar“, aber „nicht zum Beutespektrum“.

Und nun was tun?

Angenommen, ein Schäfer im Welzheimer Wald würde ein gerissenes Schaf melden – dann nähme Bek per Wattestäbchen eine Speichelprobe und schickte sie zur Gen-Analyse ins Senckenberg-Institut nach Frankfurt. Dort laufen alle Proben aus Deutschland zusammen. So ließe sich nicht nur klären, ob ein Wolf dahintersteckt, sondern mit etwas Glück gar seine Reiseroute nachzeichnen. Bis auf weiteres indes gilt: Bek nimmt die Zeugenberichte „zur Kenntnis“, ergreift aber „keine Maßnahmen“.

Ist der Wolf denn nicht ein Rudeltier?

Ob wir einen Jack-London-Roman lesen, einen Dokumentarfilm über Kanada sehen oder den Tierpark Bad Mergentheim besuchen – überall begegnen wir Wolfsrudeln mit 30, 40 oder mehr Tieren; und entwickeln „falsche Vorstellungen“, sagt Bek. Auch in Deutschland gibt es zwar Rudel – sie bestehen aber aus „einem Vatertier, einem Muttertier, den Jungtieren vom Vorjahr und den Welpen“. Weil die Welpensterblichkeit hoch ist, sind selten mehr als acht, neun Tiere beisammen. Nach zwei Jahren begeben die Jungwölfe sich auf Wanderschaft und suchen ein eigenes Revier. Falls sie ein Weibchen finden, kann daraus eines Tages eine neue Familie werden.

Ist der Wolf gefährlich für Menschen?

Klares Nein. Die „weit verbreitete Angst“ vor dem sogenannten bösen Wolf – Bek nennt es „das Rotkäppchensyndrom“ – ist „völlig unberechtigt“, die Rudersberger mögen sich bitte „überhaupt keine Sorgen“ machen und entspannt weiterhin spazieren, radeln, joggen. In den vergangenen 20 Jahren gab es in Deutschland „keinen einzigen Zwischenfall“, bei dem ein Wolf einen Menschen angegriffen hätte. Dagegen werden Jahr für Jahr Zehntausende Menschen von Hundebissen verletzt; ein, zwei, fünf, sechs Leute sterben jährlich an den Folgen.

Ist der Mensch gefährlich für Wölfe?

Klares Ja. Ein Wolf auf Wanderschaft riskiert sein Leben: „Der Großteil“, sagt Hans-Joachim Bek, „wird überfahren“. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 67 tote Wölfe gefunden, 57 von ihnen waren Autos zum Opfer gefallen.