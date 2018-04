Rudersberg. Nackte Tatsachen im Auto.

Kurz nach 17 Uhr am Dienstagnachmittag war eine 21-Jährige zusammen mit ihrer Freundin auf Höhe der Bushaltestelle in Steinenberg unterwegs, als ein Pkw an ihnen vorbeifuhr. Der Fahrer des Wagens war nackt und zeigte den jungen Frauen sein Geschlechtsteil. Angesprochen wurden die beiden von dem Mann nicht. Geistesgegenwärtig notierten sich die Frauen das Kennzeichen des schwarzen Autos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.