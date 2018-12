Rudersberg / Rettichkreisel Auto überschlägt sich und prallt gegen Baum

Rudersberg. Am Montag kam es in Höhe des Rettichkreisels auf der Landesstraße zwischen Rudersberg und Allmersbach im Tal zu einem Unfall. Nach ersten Polizeiangaben kam ein BMW alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich kurze Zeit später selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er ist leicht verletzt.