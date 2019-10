Rudersberg Rudersberg wird Logistik-Knotenpunkt

Lange Jahre der Suche nach einem Standort zur Expansion

Lange Jahre hatten sie auf so eine Chance wie in Rudersberg gehofft. Während der allgemeinen Wirtschaftskrise 2008 musste sich die Spedition umorientieren. Um zukunftsfähig zu bleiben, galt ein Geschäftsausbau als unumgänglich. „Wir wollten an unserem Stammsitz Böbingen eigentlich gerne ein großes Logistikzentrum aufbauen“, sagt Wiedmann.

Es kam zu wiederkehrenden Diskussionen mit der Gemeinde wegen der Ausmaße eines solchen Logistikzentrums, der Verkehrsbelastung, der Lkw-Frequenzen und auch wegen neuer Zufahrten. „Auch stellte sich die Gemeinde Böbingen vor, dass wir größtenteils die Kosten für den notwendigen Straßenbau übernehmen. Wir wollten einen Kreisverkehr, die Behörden bestanden auf einer Ampelkreuzung. So ergab sich, dass wir letztlich keine Baugenehmigung für eine Vergrößerung bekamen.“

Im Sommer 2009 gründete Wiedmann eine Niederlassung im badischen Bühl. Im Herbst 2009 folgte die Übernahme des Sachsenheimer Unternehmens Mundinger Transport. 2013 ging auch die Rudersberger Spedition Knecht in der Wiedmann-Gruppe auf. Derweil wuchs der Bedarf an einem Standort für ein gemeinsames Logistikzentrum. Kaum ein Rathaus im Großraum Stuttgart, in dem Wiedmann nicht anfragte und sich nach möglichen Flächen mit Industriegebäude-Bestand oder zwecks Neubau erkundigte. Überall Kopfschütteln.

So auch in Remshalden, in Urbach oder in Schorndorf: „Wir interessierten uns dort 2015 für das ehemalige Bauknecht-/Whirlpool-Areal. Aber der Investor entschied sich für Löffelhardt“ – ein elektrotechnischer Großhandel, der vormals in Fellbach angesiedelt war. Die Suche ging weiter.

„Erste Anzeichen, dass sich der Eigentümer H.I.G. und die Weru-Manager einen Verkauf der Flächen in Rudersberg vorstellen könnten, nahmen wir 2018 wahr“, sagt Dietmar Wiedmann. Die Weru-Gruppe wolle sich auf ihre Kernkompetenzen, die Herstellung von Türen und Fenstern, konzentrieren, und nicht auf das Liegenschaftsmanagement, hieß es. Das bestätigt der technische Weru-Geschäftsführer Dr. Frank Fleissner. „Und da die Fensterproduktion 2016 nach Triptis in Thüringen verlagert worden ist, und wir die Türenherstellung in Rudersberg bündeln und modernisieren, entstanden und entstehen nicht genutzte Leerflächen in der Halle.“ Da kam Wiedmann gerade recht. Ein Immobiliendeal wurde unter Dach und Fach gebracht.

Fleissner betont: „Wir stehen zum Zentralstandort Rudersberg und haben aktuell mehrere Millionen Euro investiert in die Modernisierung der Fertigungsverfahren.“ Produktionsprozesse seien optimiert, die Flächenproduktivität gesteigert worden. Das Verwaltungsgebäude rechts der Wieslauf bleibe Eigentum der Weru-Gruppe.

Im thüringischen Triptis ist ein ähnliches Grundstücksgeschäft vonstattengegangen. Hier hieß der Käufer: Fliegl Energie-Verwaltungs-GmbH. Und auch in Triptis least Weru Flächen zurück.

Bündelung von drei Logistikern einer Unternehmensgruppe

Die Wiedmann-Logistik-Gruppe plant, Rudersberg zu ihrem Zentralstandort zu machen – was im Branchenjargon „central hub“, zentraler Knotenpunkt, zentrales Drehkreuz, genannt wird. Außer der „letzten Meile“ über Michelau und Miedelsbach von und zur B 29 und über Allmersbach und Backnang von und zur B 14 sei die Lage von Rudersberg verkehrstechnisch gesehen sehr günstig, sagt Dietmar Wiedmann.

Die Spedition Knecht ist ja schon am Ort, Mundinger Transporte ist 2015 von Sachsenheim ins Wieslauftal gezogen, und die Spedition Wiedmann möchte Böbingen innerhalb von zwei Jahren aufgeben und ebenfalls nach Rudersberg umsiedeln.

Und die Lkw-Belastung?

Die Verkehrsbelastung, insbesondere aufgrund von Lkw-Fahrten, ist in den Ortschaften im Wieslauftal seit Jahrzehnten ein heiß diskutiertes Thema.