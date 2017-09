Rudersberg Schlachtabfälle in Müllsäcken gefunden

Rudersberg.

Mitarbeiter des Bauhofes haben am letzten Montag in der Neuen Zumhofer Straße bei der Feuerwehr zwei Müllsäcke entdeckt, in denen sich Schlachtabfälle befanden. Bei der näheren Begutachtung stellte die Polizei fest, dass es sich unter anderem um einen abgetrennten Rinderkopf handelte. Weil derartige Schlachtabfälle fachgerecht entsorgt werden müssen, hat der Fachdienst der Polizei die weiteren Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Gesetz zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten aufgenommen.