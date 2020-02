Rudersberg-Schlechtbach Kindergarten Schwalbennest soll vergrößert werden

Rudersberg-Schlechtbach.

In den kommenden acht Jahren wird in Schlechtbach der Ortskern saniert. Straßen sollen dabei erneuert, Häuser modernisiert und die Wieslauf zugänglicher gemacht werden. Teil dieser Ortskernsanierung ist aber auch der Kindergarten Schwalbennest im Pappelweg. Dieser soll von einer eingruppigen in eine zweigruppige Einrichtung umgebaut und in diesem Zuge auch generalsaniert werden. Dies hat der Rudersberger Gemeinderat jetzt beschlossen.