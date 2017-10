Rudersberg-Schlechtbach Sieben Verletzte bei Geburtstagsfeier

Rudersberg-Schlechtbach.

Sieben Gäste einer Geburtstagsfeier in einer Sporthalle am Sportplatzweg wurden in der Nacht auf Sonntag leicht verletzt. Ein 16-jähriger Gast, der stark alkoholisiert war, sprühte gegen 1.20 Uhr in der Halle mit einem Feuerlöscher in Richtung einer größeren Personengruppe.