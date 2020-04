Rudersberg / Schorndorf Corona-Infizierter bricht Quarantäne, bespuckt Polizistin und randaliert

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 62-jährige Deutsche gegen 15.00 Uhr zunächst in Rudersberg sein Haus unerlaubt verlassen. Laut Polizei wollte er sich in einer Tankstelle ein Bier kaufen. Ein Vollzugsbeamter der Gemeine sprach ihn darauf an, der Mann habe allerdings nicht reagiert. Der Vollzugsbeamte zog eine Polizeistreife hinzu. Die Beamten erklärten dem Mann nochmals die angeordnete Quarantäne-Maßnahme und dass eine Strafanzeige auf ihn zukomme. Nach der Aufforderung begab sich der 62-Jährige unter Aufsicht des Gemeindevollzugsbeamten wieder nach Hause.

Herzinfarkt vorgetäuscht

Gegen 17.00 Uhr verließ der 62-Jährige erneut seine Wohnung und hielt sich unerlaubt auf dem Marktplatz in Rudersberg auf. Auf die Ansprache einer hinzugerufenen Streifenbesatzung ging er nicht ein und lief weiter umher. Im weiteren Verlauf täuschte der Mann einen Herzinfarkt vor. Passanten wollten daraufhin Erste Hilfe leisten, die Beamten verhinderten das jedoch zum Schutz der Passanten. Wegen seiner Uneinsichtigkeit, seiner Ansteckungsgefahr und der damit einhergehenden Fremdgefährdung wurde der 62-Jährige auf Anordnung des Gesundheitsamtes mit einem Rettungswagen in die Corona-Ambulanz des Schorndorfer Krankenhauses eingeliefert.