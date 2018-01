Rudersberg.

Am Mittwoch (10.01) gegen 08.00 Uhr kam es an der Einmündung Michelauer Straße/Schorndorf Straße zu einem Unfall. Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw VW die Michelauer Straße. Als sie nach links in die Schorndorfer Straße einbiegen wollte, übersah sie einen 53-Jährigen Mopedfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.