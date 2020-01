Rudersberg.

Unbekannte haben am Sonntagabend (19.1.) sechs Autos in der Friedrich-Ebert-Straße, im Panoramaweg und in der Welzheimerstraße mit einem Pflasterstein beworfen und beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden die Autos zwischen 21.45 und 22.30 Uhr beschädigt. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Pflastersteine aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug geworfen wurden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 25 000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten Unbekannte elf Autos in Welzheim, Plüderhausen, Rudersberg, Schornbach und Urbach mit Pflastersteinen sowie Mehlpackungen beworfen und beschädigt. Inzwischen hat die Polizei mitgeteilt, dass sie einen Tatzusammenhang vermutet und einen weiteren Fall registriert. Mehr dazu lesen Sie hier.