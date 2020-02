Rudersberg Sparkassen-Schließung: Was sich für Kunden ändert

Zum 27. März werden die Standorte in Schlechtbach und Steinenberg definitiv geschlossen, teilt die Kreissparkasse auf Anfrage mit. Drei Tage später, am 30. März, wird dann im Kernort das neue Beratungszentrum eröffnet. „Wir haben viel in den Standort investiert und werden unseren Kunden dort moderne und großzügige Räumlichkeiten sowie eine zeitgemäße, ganzheitliche und diskrete Beratung bieten“, so Pressesprecherin Kathrin Obergfell. Die beiden Teilort-Filialen werden an dem Standort zusammengeführt. Die Kunden behalten weiterhin ihre bisherigen Berater. Am Standort Rudersberg gebe es für die Kunden dann künftig drei Ein- und Auszahler, zwei Münzeinzahler sowie drei Kontoserviceterminals. Beratungen würden weiterhin vor Ort im persönlichen Umfeld stattfinden.