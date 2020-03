​​​​​​​Rudersberg-Steinenberg Erfolgloser Appell zum Erhalt der Sparkassen-Filiale

Unterschriftenaktionen sind im Moment nur schwer möglich

Der Steinenberger Dieter Block hat nun erneut einen Appell an die Bank gerichtet. Er wird dabei namentlich unterstützt von sechs weiteren Bürgern, tatsächlich dürften es wohl viel mehr sein. Unterschriftenaktionen sind im Moment nur schwer möglich. Doch die Reaktionen aus der Bevölkerung bei den vergangenen Ortschaftsratssitzungen gingen in eine ähnliche Richtung. „Infolge der Corona-Krise werden Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, die Aktivitäten außer Haus auf das Notwendigste einzuschränken“, heißt es in dem Schreiben, das neben der Bank auch die Gemeinde, unsere Zeitung sowie die Stadt Schorndorf erhalten haben.

Zu diesen Aktivitäten gehörten Besorgungen des täglichen Bedarfs, wozu auch Bargeld zähle. „Im Sinne dieser Aufforderungen des Landes Baden-Württemberg an die Bürgerschaft wäre es auch ein Beitrag der Sparkasse Waiblingen, die Schließung der Filiale in Steinenberg nicht zu vollziehen, um damit die weiten Wege nach Haubersbronn beziehungsweise Rudersberg zu vermeiden.“ Vor allem den älteren Bankkunden seien diese Wege aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität ohnehin nicht zuzumuten. Das gelte nicht nur für Bürger der Rudersberger Orteile Steinenberg, Michelau, Asperglen und Krehwinkel, sondern auch für die des Schorndorfer Ortsteils Miedelsbach, da auch diese die Filiale bislang genutzt hätten – und die Parkmöglichkeiten in Haubersbronn begrenzt seien.