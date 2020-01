Rudersberg-Steinenberg Gerissene Rehe: Hunde sollen an die Leine

Rudersberg-Steinenberg.

Unschöne Bilder haben kürzlich in Steinenberg die Runde gemacht. Unter anderem in einer Facebook-Gruppe wurden sie geteilt. Sie zeigen zwei tote Rehe, die zwischen den Jahren unterhalb des Kirschenwasenhofs gerissen wurden. Einem der Tiere wurde der Kopf vom Rumpf getrennt. In der Facebook-Gruppe haben Nutzer von weiteren Vorfällen in der Vergangenheit berichtet. Doch wer ist dafür verantwortlich? Womöglich ein Wolf, der durch Rudersbergs Wälder zieht, wie kürzlich vermutet? Diese Frage stellten sich viele Steinenberger. Und bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend CDU-Rat Robert Schuler dem Bürgermeister Raimon Ahrens.