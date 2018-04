Rudersberg-Steinenberg Waschbär in Blitzableiter verfangen

Rudersberg (dpa/lsw).

Bloß gut, dass das Wetter so schön war: Ein Waschbär ist in Rudersberg-Steinenberg am Blitzableiter eines Hausdachs in der Rebenstraße hängen geblieben - und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bewohner hatten die Retter am frühen Morgen verständigt, wie der stellvertretende Gesamtkommandant Frank Ehmann am Samstag sagte.