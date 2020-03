Rudersberg/Stuttgart Gastronomie zwischen Freizeit, Bangen und blanker Not

"Wir werden alles tun, damit uns unsere Mitarbeiter erhalten bleiben", sagt Waltraud Hubschneider. Und weist auf einen für die Gastro-Mitarbeiter besonders kritischen Punkt hin: "Die Gastronomie braucht Mini-Jobber - und wir bezahlen ja auch dafür, 30 Prozent auf die 450 Euro Lohn an die Bundesknappschaft in Berlin. Aber laut gesetzlicher Regelungen fallen diese Mitarbeiter bei der Kurzarbeitsregelung raus, verdienen also nun gar nichts." Das könne nicht angehen, sagt Hubschneider, man müsse nachbessern. "Wenigstens die 60 Prozent vom Nettolohn wie die anderen - da wäre schon viel geholfen, die Leute sind auf die paar 100 Euro absolut angewiesen".