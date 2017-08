Rudersberg Tödlicher Unfall: Fahrer identifiziert

Bislang scheint es so, dass das Unfallgeschehen schon im Rettichkreisel begann. Schon bevor das Auto am Ende liegen blieb, hatte es Feuer gefangen. Nach ersten Erkenntnisse fuhr der Fahrer zu mittig in den Rettichkreisel, anstatt die Kurve zu nehmen. Da sich auf dem Kreisel ein kleiner Hügel befindet, geriet der Polo in Schräglage. Das linke Vorder- und Hinterrad hingen dadurch in der Luft, der Wagen kippte um, überschlug sich und fiel wieder auf die Kreiselfahrbahn. Dies konnten die Einsatzkräfte anhand der Reifen- und Lackspuren auf der Straße rekonstruieren. Der Wagen rollte dann einen unbefestigten Waldweg entlang. Nach rund 80 Metern kam das Auto zum Stehen und brannte aus. Auch Teile des Waldbodens fingen Feuer, allerdings ohne größere Schäden anzurichten. Den Fahrer fanden die Rettungskräfte laut Polizeibericht tot auf dem Beifahrersitz.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der Unfall durch den Fahrer mit Selbsttötungsabsicht herbeigeführt wurde. Die Beamten gehen außerdem davon aus, dass der Fahrer selbst das Auto im Innenraum entzündete. Da ausgeschlossen werden kann, dass Dritte dem Unfall beteiligt waren, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart daher die Ermittlungen eingestellt.