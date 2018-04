Rudersberg Zusammenstoß nahe Rettichkreisel

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten am Dienstagvormittag zwei Autos auf der Landesstraße 1080 zwischen Rudersberg-Seelach und dem Rettichkreisel. Die Fahrerin eines dunkelblauen VW Polo war in Richtung des Kreisverkehrs bergauf unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden VW Up eines 76-Jährigen zusammen stieß. Eine 71-jährige Beifahrerin im Up wurde dabei verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Fahrer wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polo-Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und konnte vor Ort versorgt werden

Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, es musste allerdings keine der Fahrerinnen aus dem Auto gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 27.000 Euro.

Die Landesstraße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.