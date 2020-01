Rudersberg Wie läuft der neue Friseursalon mit Barber-Ecke?

Und wie ist Rudersberg mit Friseuren versorgt? „Es gibt viele Friseure“, sagt Martina Spichal-Mößner. Und wohl auch einige, die einen ähnlichen Barber-Service, also ein spezielles Angebot für männliche Kunden, anbieten wie Ilknur Demir das plant. „Aber keine, die speziell mit einem Barber-Angebot werben.“ In anderen Gemeinden richteten sich viele Salons laut Martina Spichal-Mößner speziell als Barber-Shop aus, so offensiv habe das in Rudersberg noch niemand versucht.

Und tatsächlich hat sich die Zahl der Barber-Shops, in denen Herrenfriseure ihren Kunden den Bart und die Haare frisieren, in den vergangenen Jahren vervielfacht.„Barber-Shops sind im Moment im Trend“ sagt Ilknur Demir. „Es gibt aber Qualitätsunterschiede.“ Eine Ecke ihres neuen Salons hat sie mit Vorwärtswaschbecken und zwei bequemen Stühlen als Barber-Shop im Kleinformat eingerichtet. Im Moment betreibt sie ihren Laden alleine, sie könnte sich aber gut vorstellen, bald einen Barber einzustellen, der sich dort der männlichen Kunden annimmt. Unter der Bedingung, dass der Friseursalon gut läuft.

Friseurmeisterin Ilknur Demir: „Die Kunden fühlen sich wohl“

Bis jetzt sieht es allerdings gut aus. „Es lief gut an“, sagt Ilknur Demir über die Zeit nach der Eröffnung. Besser als erwartet sogar. „Die Kunden fühlen sich wohl.“ Das höre sie jeden Tag öfters, das tue gut. Werbung macht die 38-Jährige klassisch in der Zeitung, aber auch online auf der Foto- und Video-Plattform Instagram, wo sie unter dem Namen „id_friseursalon“ Vorher-Nachher-Bilder ihres Schaffens teilt und so schon Kunden generieren konnte. „Ich denke, ich beherrsche mein Handwerk gut“, sagt die Friseurmeisterin, die nach einer Ausbildung in Rudersberg 15 Jahre lang in einem Schorndorfer Friseursalon arbeitete, die vergangenen vier Jahre in leitender Funktion. „Da hatte ich keine Bedenken.“ Trotzdem sei es im Vorfeld natürlich schwer, zu beurteilen, wie ein Laden laufen werde. „Bei der großen Eröffnungsfeier war der Bürgermeister dabei“, erzählt sie. „Es war toll, dass an dem Tag so viele Menschen kamen.“

„Mir hat es schon immer Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten“, sagt Ilknur Demir. Nach einem Praktikum in ihrer Jugend war klar: In einem Friseursalon zu arbeiten, das ist ihr Ding. „Ich habe seit 20 Jahren nichts anderes gemacht“, sagt sie heute ohne jegliche Wehmut.

Besondere Freude bereitet es Ilknur Demir, wenn sie Kinder, die mit ihren Eltern schlecht gelaunt in ihren Salon kommen, aufheitern kann, indem sie mit ihnen redet und einen Kinderfilm zeigt. So macht den jungen Kundinnen und Kunden das Haareschneiden am Ende doch noch Spaß.