Rudersberg Wiesel-Bahnsteig in Schlechtbach wird saniert

Im Zeitraum vom 11. bis 19. Juni sind im Zuge der Bahnsteigsanierung auch Arbeiten am Gleis notwendig. Die Wieslauftalbahn kann daher während dieser Zeit auf der gesamten Strecke nicht verkehren und wird durch Busse ersetzt.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren in Schorndorf am Bahnhof ab der Haltestelle Grabenstraße. Auf Höhe des Bahnhaltepunktes Hammerschlag wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. In Haubersbronn werden die Haltestellen „Rathaus“ und „Miedelsbacher Straße“ bedient. In Miedelsbach wird die Haltestelle „Miedelsbach-Steinenberg“ in beide Fahrtrichtungen bedient.

In Michelau und Schlechtbach fährt der Schienenersatzverkehr jeweils die Haltestelle „Ortsmitte“ an. In Rudersberg hält der Bus an den Haltestellen „Bahnhof“ und „Nord“ sowie in Oberndorf an der Haltestelle „Brunnenstraße“.

Vom 11. bis 19. Juni entfallen die zusätzlichen Pendelbusse zwischen Schlechtbach und Rudersberg.

Bei der Sanierung kann es zu Unannehmlichkeiten und einem erhöhten Lärmpegel kommen. Die Anwohner werden gebeten, die Halteverbote in Teilen der Unteren Straße, Bahnhofstraße und auf dem Bahnhofsplatz einzuhalten.