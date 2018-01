Rudersberg/Winnenden Zwei Rathauschefs werden gewählt

In Rudersberg wird der Wahlabend spannend. Sechs Kandidaten wollen Nachfolger von Martin Kaufmann werden, Darum berichtet unsere Redaktion am Sonntagabend live in Bild und Ton aus dem Rudersberger Rathaus. Dort haben wir ein Wahlstudio eingerichtet, das Chefredakteur Frank Nipkau und Redakteurin Liviana Jansen moderieren.

Alle Entwicklungen und Ergebnisse des Wahlabends kann man im Live-Stream ab 18.15 Uhrmitverfolgen unter www.zvw.de/wahlstudio .

Außerdem gibt es einen Wahlblog ab 18 Uhr unter www.zvw.de/wahl-rudersberg.

Kein Gegenkandidat in Winnenden

Oberbürgermeister Harttmut Holzwarth hat in Winnenden keinen Gegenkandidaten. Zur Wahl in Winnenden am Sonntag, 21. Januar, bringt unsere Zeitung aktuelle Nachrichten in Textform im Internet ab Sonntag, 18 Uhr, unter www.zvw.de/wahl-winnenden.

Wir berichten direkt aus dem Rathaus-Sitzungssaal. Dort kommt der Wahlausschuss unter Leitung von Bürgermeister Norbert Sailer in einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dort werden die Zwischenergebnisse und das Endergebnis der OB-Wahl bis ungefähr 19 Uhr auf eine Leinwand übertragen. Auch der einzige Kandidat Hartmut Holzwarth wird im Saal sein.

Den Liveblog aktualisiert unsere Redaktion immer dann, sobald ein weiteres der 30 Wahllokale sein Ergebnis in die Wahlzentrale gemeldet hat.