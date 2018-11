Rudersberg Zwei Achtjährige begegnen einem Exhibitionisten

Zwei Achtjährige sind am am Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Gassenäckerweg in Oberndorf einem Exhibitionisten begegnet. Laut Polizeibericht sahen die beiden einen Mann auf einer Parkbank sitzen, welcher seinen Penis zeigte und an diesem manipulierte. Ein Mädchen vertraute sich am Nachmittag ihrer Mutter an, welche die Schulleitung und die Polizei vom Geschehen unterrichtete. Im Laufe der Ermittlungen konnte am Nachmittag ein möglicher Tatverdächtiger an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.