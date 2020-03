Rückfall in alte Zeiten? Warum dem VfB in Fürth die Kaltschnäuzigkeit fehlte

Rückschritt vor dem Spitzenspiel

Vier Siege und ein Unentschieden hatte es bisher in der Liga unter dem in der Winterpause nach Stuttgart gekommenen Matarazzo gegeben - bei nur einem Gegentor. Am Fürther Ronhof ist die Serie nun gerissen. Mit Blick auf den Verfolger Hamburger SV ist die Pleite für den Tabellenzweiten auf dem angestrebten Weg zurück in die Bundesliga besonders ärgerlich. Denn der kriselnde HSV verlor parallel bei Erzgebirge Aue, was Stuttgart bei einem Sieg einen Vorsprung auf die Norddeutschen und damit den Relegationsplatz von sechs Punkten gebracht hätte. So aber bleiben es vorerst nur drei.