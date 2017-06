Rundschlag Die AfD, oder: Wir schaffen das!

1. Akt

+ Morgen Leute, im Bundesvorstand wurde gerade ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke beschlossen, mit vier Gegenstimmen. Hier wollen einige den Machtkampf auf die Spitze treiben, egal wie das nach außen wirkt. + Ohne Worte ... Wie dumm kann man nur sein. + Dieser Streit nervt mittlerweile einfach nur noch! Können die sich nicht einfach eine in die Fresse hauen, und dann ist alles wieder gut? + Warum zerfleischen sich die Leute gegenseitig? + Warum wohl, Postenjagd, Konkurrenzkampf und Selbstversorgermentalität. Jeder denkt nur an sich, traurig. + Kommt davon, wenn man jeden „Deppen“ aufnimmt. + Eigentlich bin ich wegen so was aus der SPD ausgetreten.

2. Akt

+ Kann hier jeder machen, was er will?? + Diese Frage ist an der Stelle berechtigt. + Wir wissen, dass in unseren Reihen Leute sind, die nur nach Macht und Geld streben. + Derzeit finden nur Machtkämpfe statt, gescheiterte Existenzen klammern sich an Positionen. + Und bevor Journalisten überprüft werden sollten, sollte man lieber Amtsträger in den eigenen Reihen überprüfen, bevor man ihnen Macht gibt!

3. Akt

+ Seit wann sind sie Mitglied? 2017? An Ihrer Stelle wäre ich erst mal etwas ruhig. + Mit solchen Typen ist kein Krieg zu gewinnen! + Vielleicht U-Boote, die nur deswegen bei uns sind. + Der gemeine Maulwurf an sich ... + Medizinisch kann man folgende Diagnose in den Raum stellen: Das Geschwür am Volkskörper streut bereits seine Metastasen in das Organ AfD. + Und dieses Geschwür müsste operativ entfernt werden. + Ist denn jetzt mal wieder gut mit dem Kindergarten? + Das ist ja ein richtiges Pulverfass hier. + So, liebe Freunde, ich denke, wir fahren zum Ausklang des Tages wieder etwas herunter. Wir sollten uns mit der Zukunft unseres Landes beschäftigen.

4. Akt

+ Was hier abgeht, ist einfach zum Kotzen. + Die Seite hier entwickelt sich zu einer für „verbale Kriegsführung“. + Ich bin lieber ehrlich und unbeliebt als verlogen und ein Arschkriecher! + Matthias soll einfach bei der Wahrheit bleiben. + Hauptsache wieder hetzen, das sind die Richtigen. + Ich distanziere mich ausdrücklich von Dirks Aussagen! + Wir sollten Dirk in die Türkei schicken! Seine laufenden Angriffe sind absolute No-Gos. + Dir muss wohl der Unterschied zwischen Angriff und Verteidigung noch mal erklärt werden. + Ich glaube, hier muss jemand Dirk mal die Demokratie erklären. + Ganz sicher nicht, lieber Olli. + Du spackst doch seit Monaten nur herum. + Da schaut man mal ne halbe Stunde nicht aufs Handy, und in der Zwischenzeit ist hier der Dritte Weltkrieg ausgebrochen.

5. Akt

+ Jedes Mal, wenn ich hier mal in diese Gruppe reinlesen will, muss ich das gleiche Thema lesen. Es ist zum Heulen. + Du musst noch vieles lernen, unter anderem lesen. Falls du dessen doch mächtig bist, fehlt es am Verstehen. + Hör auf, den Mund aufzumachen – kommt nur Gülle. + Wenn wir im Wahlkampf unsere interne Streitlust dem Gegner zuwenden, sind wir nicht aufzuhalten!