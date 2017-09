Rundschlag Fähnchen-Pflicht für Fußhupen

Da möchte man am Wochenende gemütlich durch die Weinberge spazieren, lässt den Blick über die Reben schweifen und schon ist es passiert. Reingelatscht. So ein Mist! Und will man’s dann unauffällig vom Schuh abstreifen, fängt es auch noch an wie wild zu kläffen. Na gut, ich geb’ es ja zu: Ich bin nicht in einen kleinen Hund getreten. Hätte aber passieren können! (Zumindest dann, wenn ich am Wochenende tatsächlich den Hintern von der Couch bewegen würde, aber das ist ein anderes Thema.)