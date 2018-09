Runter vom Sofa Eisbaden: Der finale Härtetest

Ein Jahr habe ich nun für den Tough Mudder trainiert. Aber: Bin ich auch wirklich darauf vorbereitet? Mit kleinen Tests will ich herausfinden, wie gut oder schlecht ich mit den Hindernissen auf der Strecke zurecht kommen werde.

Beim zwölften Hindernis, Arctic Enema, werde ich am Samstag in ein Eisbecken mit 4 500 Eiswürfeln gejagt. Nachgestellt habe ich dieses eisige Szenatio mit vier Kilo Eis in der Badewanne.