Runter vom Sofa Noch 4 Tage: Belastungstest für die Armmuskeln

Ein Jahr habe ich nun für den Tough Mudder trainiert. Aber: Bin ich auch wirklich darauf vorbereitet? Mit kleinen Tests will ich herausfinden, wie gut oder schlecht ich mit den Hindernissen auf der Strecke zurecht kommen werde.

Hindernis Nummer 11 auf meinem Lauf am Samstag trägt den Namen Kong. In vier Metern Höhe muss ich eine sieben Meter breite Schlucht überwinden, indem ich mich an Ringen entlang hangle. Das habe ich auf dem Schwaikheimer Ententeich-Spielplatz nachgestellt.