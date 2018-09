Runter vom Sofa Noch 5 Tage: Erste Probe auf der Quarterpipe

Ein Jahr habe ich nun für den Tough Mudder trainiert. Aber: Bin ich auch wirklich darauf vorbereitet? Mit kleinen Tests will ich herausfinden, wie gut oder schlecht ich mit den Hindernissen auf der Strecke zurecht kommen werde.

Das letzte Hindernis bei meinem Lauf am Samstag trägt den Namen Everest 2.0. Es gilt, eine vier Meter hohe Quarterpipe zu erklimmen. Ich habe mich deshalb an der Quarterpipe im Schwaikheimer Skaterpark versucht.

Runter vom Sofa

Ramona Adolf (28) ist Redakteurin in der Online-Redaktion beim Zeitungsverlag Waiblingen. Am Samstag (15.09.) will sie beim Tough Mudder Süddeutschland mitlaufen. Über ihren Trainingsfortschritt berichtet sie in diesem Blog unter www.zvw.de/runtervomsofa und auf Instagram.

Bisher erschienene Artikel