Runter vom Sofa Zumba: Ein überraschend guter Start

Das Aufstehen am Donnerstagmorgen gestaltet sich als Gewaltakt. Ich spüre jeden einzelnen Knee Lift, jeden Kick und jeden Sprung. Zum Trainingsauftakt war ich nämlich bei einem Zumba-Kurs. Meine Beine fühlen sich an wie Pudding. Schmerzhafter Pudding. Immerhin bekomme ich meine Arme noch einigermaßen schmerzfrei angehoben, so dass ich die Tastatur erreichen und arbeiten kann. Der Muskelkater war ungefähr so vorhersehbar wie die Pointe eines Mario-Barth-Witzes. Dennoch bin ich positiv überrascht: So schlimm, wie ich es erwartet hatte, war es nämlich gar nicht.