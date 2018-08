Ruppertshofen 69-Jähriger von Rottweilern gebissen

Ruppertshofen.

Ein 69-jähriger Mann führte am Sonntagvormittag seinen zweijährigen Cocker Spaniel im Bereich zwischen Mittelbronn und Ruppertshofen in Richtung Vellbach spazieren. Von einem Fahrzeug mit Pritschenaufbau, das gegen 11.50 Uhr herangefahren kam, sprangen unvermittelt zwei große Rottweilerhunde herunter und gingen sofort auf den Cocker Spaniel los. Beide Hunde verbissen sich wohl in den kleinen Vierbeiner. Als der 69-Jährige sich schützend vor seinen Hund stellte und die beiden Angreifer mit Fußtritten verjagen wollte, wurde auch er von den beiden Hunden in beide Hände, den Hals und die rechte Wange gebissen. Der Angriff konnte erst danach durch den 55 Jahre alten Besitzer der Rottweiler beendet werden.