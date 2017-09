St. Petersburg - Altbundeskanzler Gerhard Schröder zieht trotz andauernder Kritik in die Führung des größten russischen Ölkonzerns Rosneft ein. Der 73-Jährige wurde in St. Petersburg auf Vorschlag der russischen Regierung erst in den Aufsichtsrat gewählt und übernahm dann dessen Leitung. Vor Journalisten trat der SPD-Politiker für eine Lockerung der Russland-Sanktionen ein. Rosneft ist selbst von den im Herbst 2014 verhängten Strafen der EU betroffen. Das Ausscheren aus der EU-Politik hat dem Ex-Kanzler Kritik eingetragen.