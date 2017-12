Russland Britische Behörden sollen Software von Kaspersky meiden

Myanmar Papst beendet diplomatisch heikle Asienreise in Bangladesch

Papst Franziskus hat am letzten Tag seiner Asien-Reise in Bangladesch ein Heim für Waisenkinder und Kranke der Mutter-Teresa-Stiftung besucht. Danach hielt er in der Hauptstadt Dhaka noch eine freie Ansprache, "damit wir uns nicht langweilen", wie der Pontifex in einer nahe gelegenen Kirche scherzte.