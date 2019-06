Russland Trump bleibt in der Russland-Affäre weiter unter Druck

Italien Italien droht hohe Geldstrafen für Rettung von Migranten an

Die italienische Regierung will mit einem umstrittenen Dekret Hilfsorganisationen für die Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer bestrafen. Private Schiffe, die mit Geretteten an Bord unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren, müssen demnach zwischen 10.000 und 50.000 Euro Strafe zahlen.