Wladiwostok - Kremlchef Wladimir Putin spricht heute beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok über das Entwicklungspotenzial von Russlands Fernem Osten. Mit auf dem Podium sollen unter anderem der südkoreanische Präsident Moon Jae In und der japanische Regierungschef Shinzo Abe stehen. Das Wirtschaftsforum in der Pazifik-Metropole Wladiwostok soll seit 2015 die wirtschaftliche Entwicklung Sibiriens und die Zusammenarbeit mit asiatischen Nachbarstaaten fördern. Die Konferenz wird überschattet vom internationalen Streit über das nordkoreanische Atomprogramm.