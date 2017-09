Russland Südkorea beantwortet Nordkoreas Atomtest mit eigener Übung

Südafrika Nordkoreas Atomtest überschattet Brics-Gipfel

Die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben am Montag in Xiamen ihre gemeinsamen Beratungen aufgenommen. Der Gipfel in der südostchinesischen Hafenstadt ist überschattet von dem neuen Atomtest Nordkoreas.