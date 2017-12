Rutesheim.

Ein Alarm an der Theodor-Heuss-Schule in Rutesheim (Kreis Böblingen) hat zu einem Polizeieinsatz in dem Gebäude geführt. Sicherheitskräfte sperrten das Gelände ab, gaben am Freitag aber zeitnah Entwarnung. "Keine Gefahr für die Schüler", teilte die Polizei mit. Der Grund für den Alarm war zunächst unklar. "Das Gebäude wurde nicht evakuiert - alle waren in ihren Klassen gesichert", sagte ein Polizeisprecher.