RWE schasst den Chef der Tochter Innogy Kollision von alt und neu

Essen - Was für ein Paukenschlag so kurz vor Weihnachten: Mit sofortiger Wirkung tritt der Vorstandschef des Energiekonzerns Innogy, Peter Terium, zurück. Seit Sommer vergangenen Jahres leitet er die Tochter des Energieriesen RWE, dessen Chef Terium zuvor war. Innogy, das ist der Zukunftsteil des Rheinisch Westfälischen Elektrizitätswerks: hier ist das Geschäft mit erneuerbaren Energien, Netzen und Vertrieb gebündelt. Bei der alten RWE sind die Altlasten Atom und Kohle geparkt. Beides hat keine große Zukunft: die Kernenergie mit Sicherheit nicht, denn der Ausstieg ist beschlossen. Und die Kohle mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht, denn wenn die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele auch nur ansatzweise ernst meint, wird es auf absehbare Zeit keine Perspektive für die Kohleverstromung in Deutschland mehr geben.