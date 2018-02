S-Bahn Bahnhofstoiletten-Test: Unterwegs auf der S3

Waiblingen. Vor etwa einem Jahr haben wir uns die Bahnhofstoiletten-Situation entlang der S-2-Rems-Schiene angeschaut. Erschütterndes Ergebnis damals: Sofern es überhaupt zugängliche Klos gab, waren sie wahlweise verkotet oder kaputt. Mittlerweile haben wir auch die S-3-Strecke zwischen Waiblingen und Backnang bereist. Fazit: Perfekt ist es hier auch nicht. Aber viel besser.

Waiblingen: Es war schon schlimmer

Im Oktober 2016 wurden wir hier in Waiblingen Zeuge eines ganz dunkelbraunen Kapitels der Stadtgeschichte. Wir warfen 20 Cent in den Toiletten-Eingangsschlitz, traten durch das halbrunde, vollautomatische Science-Fiction-Schiebedoppeltür-Portal in die vollverchromte Entleerungsanlage – und mussten feststellen: Jemand hatte sein großes Geschäft nicht in die Schüssel, sondern auf den Sitzring gepampt. Dazu erklärte die Ansagerinnenstimme vom Band in begeistertem Werbe-Ton: „Wir begrüßen Sie! Die Sitzfläche wurde nach der letzten Sitzung automatisch gereinigt und mit einem desinfizierenden Mittel behandelt.“

Und diesmal? Fragen wir zunächst die Taxifahrer, die hier traditionell recht auskunftsfreudig sind: „Vor zwei Monaten war jeden zweiten Tag eine Störung.“ – „Ist oft defekt.“ – „Manchmal öffnet sich die Tür nur einen Spalt weit, dann muss man sie aufstemmen.“ – „Wie oft hat man Geld reingeschmissen, und es war blockiert!“ – „Ich brauch im Jahr ungefähr 100 Euro fürs Pinkeln.“ – „Allgemein ist der Bahnhof 'ne Schande hier, total veraltet.“

Aber Moment, wir bewerten nicht die grundsätzlichen Verhältnisse, wir beurteilen die Hygiene-Tagesform. Seifenspender, Wasserhahn, Handföhn – funktionieren; Toilettenpapier – vorhanden; Geruch und Sauberkeit – wir wollen nicht unbescheiden sein. Verstörend klingt nur die Bandansage-Drohung der Dame, die warnt, dass sich die Tür nach einer Viertelstunde Nutzungsdauer „automatisch öffnet“. Wer nicht schnell genug presst, sitzt mit heruntergelassener Hose dem interessiert hereinschauenden Bahnhofsvorplatz-Publikum gegenüber. Note 3

Neustadt-Hohenacker: Kränken Sie nie die Wirtin!

Wo geht’s hier zur Toilette? Einen Wegweiser gibt es nicht in Neustadt-Hohenacker. Aber ein Schild des Schwäbischen Albvereins: „Herzlich willkommen im Wandergebiet Unteres Remstal!“ Dazu ein Pfeil nach rechts mit dem Vermerk: „alle Richtungen“. Na, dem folgen wir mal – und schau, schon sind wir bei der Bahnhofsgaststätte.

Wirtin Kornelia Fries begrüßt uns recht freundlich, und wir grüßen sagenhaft höflich zurück; hängt doch in der Kneipe ein Schild: „Wer die Wirtin kränkt, wird gehängt.“

Von der Stadt Waiblingen erhalte sie 30 Euro im Monat, sagt Kornelia Fries, dafür stellt sie ihre Toilette auch Nicht-Trinkern zur Verfügung. Und was steuert die Bahn bei zu diesem sinnreichen Arrangement? „Nichts.“ Einst hat die Wirtin mal nachgefragt beim Schienenkonzern, „ob die auch einen Obolus beisteuern“. Die Antwort habe gelautet: „Nee, das wär jetzt meine Aufgabe, ich soll halt Eintritt dafür verlangen.“ Frau Fries denkt gar nicht daran – das loben wir!

Nun gut, das Wirtschäftle ist nur von 10 bis 20 Uhr geöffnet („Mittwoch Ruhetag“). Und eng ist es hier – aber wenn es gilt, einen Rollstuhlfahrer Richtung Klo zu wuchten, „fassen die Stammgäste mit an“. Auch schön.

Der Haken: „Ich hör auf.“ In 21 Jahren als Wirtin hat sie 18 Einbrüche in ihre Gaststätte gezählt. „Noch bis Ende März“, dann lässt sie hier den Rollladen runter. Und danach? „Ist mir grad egal.“ Note 3

Schwaikheim: Es lebe der VfB

Eine öffentliche Toilette gibt es nicht am Bahnhof Schwaikheim, aber eine sehr gastliche Kneipe mit spektakulären Öffnungszeiten: werktags von fünf Uhr morgens bis ein Uhr nachts, samstags von sechs bis drei, sonntags von acht bis Mitternacht. Und der Wirt ist duldsam und leidensfähig: Trotz Wolfgang Dietrichs fragwürdigen Präsidenten-Regiments ist er immer noch treuer VfB-Fan. Fachsimpeln kann man auch mit ihm – in der Jugend hat er Verbandsstaffel gekickt und als Aktiver Landesliga.

So richtig rollstuhlgerecht ist es nicht, wegen der Treppen am Eingang – aber wir unterstellen einfach mal, dass es im Fall der Fälle wie in Hohenacker muskulöse Stammkunden gibt. Wegen der Glücksspielautomaten gilt: „kein Zutritt für Jugendliche unter 18 Jahren“; wenn’s pressiert, dürfen sie dennoch rein. Und was trägt die Bahn zu all dem bei? „Nix.“ Note 2

Winnenden: Die armen Zeugen Jehovas

Beschilderung? Wegweiser? Nichts. Aber wer sucht, der findet: Eine Toilette ist gleich 30 Meter links vom Winnender Bahnhofs-Haupteingang.

Ein Häuschen, ebenerdig zugänglich. Stahltür. Ein Schild beim Geldeinwurfschlitz: „30 Cent – bei Überzahlung kein Wechselgeld.“ Was soll’s, wir haben’s passend. Wasser, Handföhn, Klopapier: vorhanden. Geruch: absolut akzeptabel.

Sonstiges: Eine Initiative namens www.bundeswehr-raus.de sagt per Aufkleber Nein zu Waffenpropaganda: „Kein Werben fürs Sterben.“ Und irgendein – Entschuldigung, aber die Wahrheit muss man sagen dürfen – extrem bescheuerter Vollidiot hat neben die Kloschüssel gekritzelt: „Tötet die Zeugen Jehovas“. Note 2

Nellmersbach: Du musst sie putzen

Wer in Nellmersbach auf dem hinteren Gleis ankommt, muss aufzuglos 28 Stufen die Treppe runter in die Unterführung und 28 Stufen wieder rauf, bevor eine Toilette in Sichtweite kommt. Die Bahn geht offenbar davon aus, dass Rollstuhlfahrer und Fußkranke weder Darm noch Blase haben.

Die sehr nette Wirtin des Bahnhofs-Imbiss sagt: „Ich habe keine Toilette im Lokal.“ Aber es gibt gleich daneben eine öffentliche Anlage. Die Gemeinde habe erklärt: „Nimmst du die da draußen – aber dann musst du sie putzen.“ Immerhin, es gibt ein bisschen Geld dafür; was hängenbleibt, dürfte allerdings meilenweit unterm Mindestlohn liegen. Denn: Mindestens „drei-, viermal am Tag“ müsse sie saubermachen, sagt die Frau. Die Ordentlichen brunzen bloß neben die Schüssel, die Sau-Igel „machen hier drin ein Feuerchen“.

Und die Bahn geht das alles wieder mal gar nichts an? „Nein.“ Note 3

Maubach: Jeder beschwert sich

In Maubach fängt alles sehr gut an. Das WC-Schild, das auf die öffentliche Bahnhofstoilette hinweist, ist gut sichtbar. Zeitungspraktikant Elefterios Dimitriadis öffnet mit vorfreudigem Schwung die Klotür.

Und wendet sich nach einem kurzen Blick ins Innere schreckensbleich ab. „Puoah“, röchelt er, „ich mach mal lieber die Tür wieder zu.“ Kein Toilettenpapier. Kot auf dem Sitzring. Bestialischer Gestank. Fragen wir den Wirt der nahen Gaststätte: Ist das immer so? Er nickt resigniert. „Jeder beschwert sich.“ Wir folgern: Die Bahn ist wohl wieder mal unzuständig. Note 5

Backnang: Besuch am Stausee

Zeitungspraktikant Elefterios Dimitriadis ist ein schlauer und lernfähiger junger Mann: In Backnang stürmt er nicht wie vorhin in Maubach forsch auf die Bahnhofstoilettentür zu, sondern verlangsamt schon Meter davor den Schritt und erklärt vorbildlich höflich: „Herr Schwarz, Sie dürfen zuerst rein.“

Na gut. Erste Beobachtung: Die Benutzung ist kostenlos: schön. Das Kabuff für die Frauen: sauber.

In der Schüssel für die Männer aber: ein Stausee. Auf seiner Oberfläche schippern keine Boote mit bunten Segeln, in der Brühe treiben zusammengeklumpte Klopapier-Bahnen und organische Materialien von bräunlicher Farbe und mittelfester Konsistenz. Man müsste jetzt eigentlich die Spülung betätigen, damit all das gurgelnd verschwindet. Aber was, wenn der Schmodder nicht ab-, sondern überläuft? Wir lassen alles, wie es ist, und fliehen hinfort vom Ort der Schande. Note 4

Fazit: Dank an die Privatwirtschaft

Jawohl, tatsächlich, ungelogen: An jedem Halt auf der S-3-Strecke zwischen Waiblingen und Backnang gibt es die Möglichkeit, sich zu erleichtern. Leute, die schlecht zu Fuß sind, müssen aber teilweise schwer überwindliche Hürden nehmen. An drei von sieben Bahnhöfen gibt es Toiletten nur dank privater Initiative: Hiermit loben wir die Gastwirte und tadeln die Bahn.